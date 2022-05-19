Сбежавший из колонии-поселения Нижнего Тагила получил 2 года строгого режима

Сбежавший из колонии-поселения Нижнего Тагила получил 2 года строгого режима
Сбежавший из колонии-поселения Нижнего Тагила получил 2 года строгого режима
Сегодня, 18:45ПроисшествияФото: 1МI
Суд приговорил сбежавшего из ИК-12 на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле заключенного Романа Баса к двум годам колонии строгого режима. Этот срок заменит оставшиеся свердловчанину годы заключения на поселении.

Роман Бас отбывал оставшуюся часть наказания в колонии-поселении ИК-12 Нижнего Тагила. Свердловчанин получил 10 лет за убийство, однако оставшуюся часть срока по решению Ленинского райсуда заключенный отбывал на Сан-Донато. Два года колонии строгого режима мужчина получил за побег из ИК-12, сообщает прокуратура Свердловской области.

Согласно материалам дела, существуют определенные правила нахождения в колонии-поселении, по которым заключенные имеют право не только свободно передвигаться по территории, но и выходить за пределы пенитенциарного учреждения, не переходя границу муниципалитета.

12 ноября 2021 года Роман самовольно ушел по железнодорожным путям в сторону леса на Тагилстрое. Спустя несколько часов сотрудники колонии объявили Баса в розыск, а спустя сутки им удалось его задержать. На суде заключенный свою вину полностью признал

Сюжеты:
Нижний Тагил
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