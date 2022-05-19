В Екатеринбурге мужчины устроили на дороге разборки со стрельбой

На улице Токарей в Екатеринбурге прямо на проезжей части произошел конфликт с применением оружия, пишет Е1.
В массовой драке со стрельбой участвовали мужчины из автомобилей BMW, Infiniti и Ford Focus. Это следует из видео, снятых свидетелями событий. Также, судя по видео, создается впечатление, что водителя BMW зажали два автолюбителя. Судя по выстрелам, стрелять могли из травматического оружия.
На место приехали правоохранители. Известно, что перестреливалось как минимум четыре человека. Вокруг себя они собрали десяток зрителей.