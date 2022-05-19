В Екатеринбурге мужчины устроили на дороге разборки со стрельбой

В массовой драке со стрельбой участвовали мужчины из автомобилей BMW, Infiniti и Ford Focus. Это следует из видео, снятых свидетелями событий. Также, судя по видео, создается впечатление, что водителя BMW зажали два автолюбителя. Судя по выстрелам, стрелять могли из травматического оружия.