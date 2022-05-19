В полиции Тагила рассказали про главаря банды подростков, избивших троих мужчин

Главарь банды подростков из Нижнего Тагила, участвовавший в избиении мужчин, воспитывается в неполной семье и стоит на учете в ПДН.

В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов рассказали про главаря банды подростков, которая избила троих мужчин за то что те сделали им замечание, пишет Е1. ЧП произошло 12 мая. Против самого агрессивного тинейджера, предположительно главаря данной банды, было возбуждено уголовное дело за побои. Ранее юноша уже находился на учете в полиции. По данным МУ МВД «Нижнетагильское», парень проводит свой досуг на улице в компании друзей. Воспитанием ребенка занимается один отец. Его неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание сына. В отношении еще трех установленных участников избиений проводится проверка. Также с ними ведутся беседы. Всего удалось задержать пять человек.

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