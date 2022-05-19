В школе в Челябинской области умерла девятилетняя девочка

В Челябинской области днем 18 мая в школе умерла 9-летняя ученица. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
ЧП произошло в городе Миасс. Известно, что девочка умерла во время проведения общешкольного мероприятия. У ребенка имелось какое-то заболевание.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что в апреле во время чемпионата России по шахматам в Сочи бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю девочку. Школьница была участницей турнира.