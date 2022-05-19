В школе в Челябинской области умерла девятилетняя девочка

В школе в Челябинской области умерла девятилетняя девочка
В школе в Челябинской области умерла девятилетняя девочка
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: pixabay.com
Ученица школы Миасса умерла во время проведения общешкольного мероприятия.

В Челябинской области днем 18 мая в школе умерла 9-летняя ученица. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

ЧП произошло в городе Миасс. Известно, что девочка умерла во время проведения общешкольного мероприятия. У ребенка имелось какое-то заболевание.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в апреле во время чемпионата России по шахматам в Сочи бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю девочку. Школьница была участницей турнира.

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