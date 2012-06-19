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20 июня состоятся похороны тагильчанки, проходившей реабилитацию от наркозависимости (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20 июня состоятся похороны тагильчанки, проходившей реабилитацию от наркозависимости (ВИДЕО)

19 июня 2012, 16:26ПроисшествияВалерия Лошкарева
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