20 июня состоятся похороны тагильчанки, проходившей реабилитацию от наркозависимости (ВИДЕО)

В фонде рассказывают, что у матери, в финансовом плане выжатой до нитки из-за многолетнего злоупотребления Татьяны наркотиками, просто нет денег на похороны. Кроме того, у девушки остались двое детей, ответственность за которых бабушка взяла на себя. Вчера тело Татьяны привезли в Нижний Тагил. Завтра на Гальянке состоится отпевание, а потом похороны.

Между тем Евгений Ройзман рассказывает, что зачастую к ним в реабилитационные центры поступают пациенты с тяжелыми заболеваниями. Многие наркоманы болеют гепатитами, некоторые – ВИЧ-инфицированы. У людей, употребляющих крокодил, или дезоморфин, происходят загноения. «Руководство фонда знает о том, что эти люди серьезно больны, но идут на риск, чтобы помочь им избавиться от недуга», - рассказывают в фонде «Город без наркотиков».

Один из ведущих активистов фонда Евгений Маленкин снял небольшой фильм о жизни девушек, проходящих реабилитацию в Сарапулке.