Тысячи тагильчан остались без газа. Правда, только до четверга

Ремонтируют газопровод, который проходит через реку Тагил в районе Красного камня и поселка Кирпичный. Для обеспечения безопасности до 8 часов вечера 20 июня временно остановили подачу газа на 17 промышленных предприятиях города. В их числе «Тагилхлеб» и «Нижнетагильский хладокомбинат».

До вечера 21 июня без газа останутся 2000 жильцов многоэтажек и 540 домов частного сектора. За это время специалисты заменят две задвижки на газопроводе, прослужившие по 40 лет. Их герметичность нарушилась, возникали утечки газа. Новые задвижки установят под землей, что продлит их срок службы.