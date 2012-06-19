В Нижнем Тагиле из окна выпала двухгодовалая девочка

Несчастный случай произошел около 17 часов 16 июня на ГГМ. Проходя мимо дома №9 по Октябрьскому проспекту, командир батальона Отдела вневедомственной охраны Нижнетагильского УМВД Алексей Иванов услышал детский крик. Он увидел, что около дома лежит на земле и плачет маленькая девочка. Ребенок был без одежды, и полицейский увидел на ее голени кровь. Окно на первом этаже прямо над девочкой было открыто. Алексей предположил, что девчушка выпала оттуда.

Зайдя с ребенком на руках в подъезд, он постучал в квартиру. Дверь открыла соседка по секции и пояснила, что нужная квартира не закрыта. Мужчина зашел туда, но взрослых не обнаружил. Зато увидел еще одного ребенка, мальчика.

Обо всем Алексей доложил в отдел полиции №20. Сотрудники прибыли на место происшествия и выяснили, что детей без присмотра оставил отец младшего годовалого мальчика. В разговоре с правоохранителями 24-летний мужчина вел себя так, как будто все нормально. Он не чувствовал своей вины в произошедшем. Инспектор по делам несовершеннолетних Юлия Тверякова выяснила, что папаша, уложив девочку и не дождавшись, пока уснет сын, ушел по своим делам. При этом его дела затянулись почти на пять часов. Вернулся домой он уже вместе с 31-летней женой.

Там их ждали полицейские и врачи скорой помощи. Медики оценили состояние ребенка как удовлетворительное и решили, что здоровью малышки ничего не угрожает. Оказалось, что в семье помимо двух ребят воспитывается также девочка шести лет. В отношении отца был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за уклонение от родительских обязанностей. Семья будет поставлена на профилактический учёт в инспекции по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы, сообщает Юлия.

Полицейские уточняют, что летом участились случаи падения детей из окон. Родители, открывая настежь створки, не понимают, какой опасности подвергают ребятишек. Правоохранители призывают родителей быть внимательней.