Что ни день - то неприятности. На Вые задержали мужчину за хранение наркотиков

На улице Оплетина в 15:40 сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1976 года рождения. У него было обнаружено и изъято наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид и хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат массой 0,33 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.