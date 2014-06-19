Что ни день - то неприятности. На Вые задержали мужчину за хранение наркотиков
19 июня 2014, 11:05Происшествия
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Вчерашним днем в Нижнем Тагиле был задержан мужчина за хранение наркотиков. На этот раз злоумышленника поймали на Вые.
На улице Оплетина в 15:40 сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1976 года рождения. У него было обнаружено и изъято наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид и хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат массой 0,33 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.
Напомним, днем ранее в Нижнем Тагиле были задержаны девушка и парень. Они готовились к сбыту наркотических средств - метилендиоксипировалерон массой 1,18 грамма и N-метилэфедрон массой 0,89 грамма.
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