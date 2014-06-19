Пьяный житель Пригородного района изнасиловал 9-летнюю девочку
Два дня назад в одном из сёл Пригородного района 54-летний житель совершил особо тяжкое преступление, предусмотренное пунктом «б» ч.4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование малолетней». Сейчас следственный отдел по Пригородному району СК России по Свердловской области предъявил злоумышленнику официальное обвинение.
Преступление карается лишением свободы сроком до 20 лет.
По версии следствия, 17 июня 2014 года около 14 часов обвиняемый пришел в соседний дом, где в это время находилась 9-летняя девочка. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что дома никого, кроме девочки не оказалось (мать пострадавшей в это время находилась на работе), изнасиловал потерпевшую. Сразу же после случившегося девочка прибежала к своим соседям и сообщила им об этом, а соседи, в свою очередь, вызвали сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и полицейскими продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. В самое ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается пояснил руководитель следственного отдела по Пригородному району регионального СК России Иван Райхерт.
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