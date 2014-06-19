Пьяный житель Пригородного района изнасиловал 9-летнюю девочку

По версии следствия, 17 июня 2014 года около 14 часов обвиняемый пришел в соседний дом, где в это время находилась 9-летняя девочка. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что дома никого, кроме девочки не оказалось (мать пострадавшей в это время находилась на работе), изнасиловал потерпевшую. Сразу же после случившегося девочка прибежала к своим соседям и сообщила им об этом, а соседи, в свою очередь, вызвали сотрудников правоохранительных органов.