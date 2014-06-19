Тагильчане ищут нерадивого покупателя. Взял авто в рассрочку и сбежал (ФОТО)

Покупателя зовут Набиев Руслан. Где он находится, неизвестно.

Кристина рассказала, что они пытались найти нерадивого покупателя, но удалось поговорить только с его тещей. Оказалось, что денег парень должен не только семье Кристины. Съездив на адрес по прописке (парень оставил ксерокопию паспорта), продавцы обнаружили отца Руслана, который заверил, что сын с ним не общается.

Обратившись в суд, Кристина узнала, что такие дела рассматривают только после трех месяцев просрочки. Машина была продана 21 апреля этого года, поэтому срок истекает в августе. Времени ждать, говорит Кристина, совершенно нет – на носу свадьба.

Сейчас Кристина обращается ко всем тагильчанам с просьбой помочь в установлении местонахождения авто. Это ВАЗ-21123, с номером 969. Цвет – графитовый металлик, фары-агрессоры. С любыми данными обращаться по телефону 8-912-291-73-44 или в личные сообщения в социальных сетях.