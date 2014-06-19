В Нижнем Тагиле разыскивают несовершеннолетнего парня (ФОТО)
19 июня 2014, 12:00ПроисшествияCorey
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18 июня около 16:00 часов Сергей ушел гулять и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Семенов Сергей Евгеньевич - 1998 года рождения, ученик 9 класса МБОУ СОШ №66. Живет парень с родителями на Тагилстрое по улице Землячки.
Приметы: на вид 16-17 лет, рос 185см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы волнистые светлые, глаза серые, губы пухлые, левое ухо оттопыренное.
На момент ухода был одет в толстовку ярко-зеленого цвета с капюшоном, на груди буквы белого цвета, спортивные брюки синего цвета, кроссовки черные с желтыми полосами.
Подросток был на велосипеде «Форвард» синего цвета, при себе имел сотовый телефон «Нокиа C2».
Контактные телефоны, на которые может быть передана информация о нахождении несовершеннолетнего:
- 02 ОДЧ УВД по г.Н. Тагил, ГГО
- 97-69-32 ОДЧ ОП№ 19 ММУ МВД России «Нижнетагильское»
- 97-69-58 ОДН ОМ № 19 УВ ММУ МВД России «Нижнетагильское»
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