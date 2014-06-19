В Нижнем Тагиле разыскивают несовершеннолетнего парня (ФОТО)

Семенов Сергей Евгеньевич - 1998 года рождения, ученик 9 класса МБОУ СОШ №66. Живет парень с родителями на Тагилстрое по улице Землячки.

Приметы: на вид 16-17 лет, рос 185см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы волнистые светлые, глаза серые, губы пухлые, левое ухо оттопыренное.

На момент ухода был одет в толстовку ярко-зеленого цвета с капюшоном, на груди буквы белого цвета, спортивные брюки синего цвета, кроссовки черные с желтыми полосами.

Подросток был на велосипеде «Форвард» синего цвета, при себе имел сотовый телефон «Нокиа C2».

Контактные телефоны, на которые может быть передана информация о нахождении несовершеннолетнего: