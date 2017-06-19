Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Иномарка вылетела на рельсы у Лисьей горы: ДТП 18 июня остановило работу трамваев в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Иномарка вылетела на рельсы у Лисьей горы: ДТП 18 июня остановило работу трамваев в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

19 июня 2017, 17:15ПроисшествияКамила Мориак
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?