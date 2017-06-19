Иномарка вылетела на рельсы у Лисьей горы: ДТП 18 июня остановило работу трамваев в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
19 июня 2017, 17:15ПроисшествияКамила Мориак
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18 июня в 18:00 на улице Береговая-Ударная водитель «Опеля» не справился с управлением и вылетел на рельсы.
ДТП привело к остановке трамвайного движения в сторону ГГМ в Нижнем Тагиле.
Водитель иномарки не справился с управлением, скорее всего, из-за узкого поворота и плохих погодных условий. Да и погонять на данном участке любят рассказал журналистам TagilCity.ru пассажир трамвая Игорь.
Если бы он налетел на бордюр, то, наверное, бы убился отмечает очевидец Сергей.
ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает водителей: на приближении к повороту необходимо снижать скорость автомобиля, а также выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и действующим дорожным знакам.
В 2016 году на этом же самом участке уже происходило подобное ДТП.
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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