Пассажир погиб, автомобиль в кювете: на трассе Екатеринбург-Серов серьезное ДТП (ФОТО)

На 323 км трассы Серов - Екатеринбург серьезное ДТП. Приехали пожарные и ГИБДД. Машина в кювете, в мясо сообщил редакции житель Нижнего Тагила, ехавший мимо места аварии.

Утром в понедельник 9 июня мужчина 35 лет ехал за рулем «Мицубиси лансер», его путь проходил со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. По официальным данным, мужчина-водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части за пределы дороги.

В момент ДТП водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина-пассажир находилась на переднем пассажирском сидении. Состояние опьянения у водителя не установлено рассказали TagilCity.ru в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.