Посетителей торгового центра в Екатеринбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва (ФОТО)

Как пишет Е1, сообщение о подозрительном предмете поступило в полицию вечером в выходной день, когда в здании было много народу. Было принято решение проводить немедленную эвакуацию.

На место инцидента выехали медики и спасатели. По громкой связи сообщили о задымлении в здании и попросили горожан централизованно эвакуироваться.

Как сообщают очевидцы, некоторые люди впали в панику. К счастью, никто не пострадал. Угроза взрыва не подтвердилась.