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Пьяный водитель в Ивделе сбил пенсионерку и с ней на капоте съехал в пруд (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный водитель в Ивделе сбил пенсионерку и с ней на капоте съехал в пруд (ФОТО)

19 июня 2017, 16:10Происшествия
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