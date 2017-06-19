Водитель на Жигули сбил 35-летнюю женщину в Екатеринбурге и покинул место ДТП (ФОТО)
19 июня 2017, 07:00Происшествия
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В минувшую субботу, 17 июня, поздним вечером на Ильича водитель на Жигули сбил жительницу города в столице Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Это произошло около полуночи.
Пострадавшая екатеринбурженка была доставлена в больницу №23 с сотрясением головного мозга и закрытой травмой головы.
Сообщается, что пострадавшей - 35 лет.
Известно, что сотрудники полиции, а также родственники женщины, разыскивают свидетелей аварии, передает издание Новая газета.
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Фото: Новая газета
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