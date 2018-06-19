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Начальник службы связи ГУ МЧС по Свердловской области задержан за получение взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник службы связи ГУ МЧС по Свердловской области задержан за получение взятки

19 июня, 16:40Происшествия
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