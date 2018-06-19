Начальник службы связи ГУ МЧС по Свердловской области задержан за получение взятки
19 июня, 16:40Происшествия
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18 июня сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали при получении взятки начальника службы связи и автоматизированных систем управления ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Алипова.
По данным источников в региональном управлении МЧС, сейчас Алипов находится в изоляторе временного содержания, где ожидает судебного решения о мере пресечения.
Силовые ведомства пока не дают официальных комментариев по поводу задержания Алипова, сообщает «Правда УРФО».
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