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Насильник 10-летней девочки в Каменске-Уральском гуляет по паркам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Насильник 10-летней девочки в Каменске-Уральском гуляет по паркам

19 июня, 14:05Происшествия
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