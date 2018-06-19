Насильник 10-летней девочки в Каменске-Уральском гуляет по паркам

18 июня около 12.30 жители Каменска-Уральского видели в парке на ул. Исетской насильника 10-летней девочки. Маньяк подошел к одной из девочек и спросил, с кем она пришла в парк. Мама девочки позвонила в полицию, однако приехавший наряд не застал насильника в парке. Со слов прохожих, он направился в сторону ул. Лечебной и спустился к пешеходному мосту.

Позже разыскиваемого полицией педофила видели у развлекательного парка «Ягоды малины». По словам очевидцев, он подходил к мальчику, катающемуся на велосипеде, и интересовался, с кем тот пришел. Мальчик ответил, что в парке с ним гуляют мама и младшая сестра. После этого мужчина еще немного постоял и направился в сторону общежития, недалеко от которого находится школа, сообщает БЕЗФОРМАТА.RU.

Полиция просит жителей Каменска-Уральского обратить внимание на подозрительных лиц и не отпускать на улицу детей без присмотра.