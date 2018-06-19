Собака спасла жилой дом от взрыва газа в Новоуральске

Как рассказали местные жители, один из домочадцев – 23-летний Василий, пристрастился к наркотикам после смерти своего отца. 16 июня он позвал в гости друзей, молодые люди выпивали, а вскоре между ними завязалась драка. Парень ранил ножом двоих, а когда гости ушли, он пошёл в полицию писать заявление о возможной краже. Перед уходом 23-летний новоуралец перерезал газовый шланг и оставил у порога зажжённую свечу.