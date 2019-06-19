Тагильские подростки на ВАЗ въехали в дом и разгромили машину на глазах у полиции
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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Сегодня, 19 июня, в Нижнем Тагиле подростки на ВАЗ-2106 врезались в угол дома № 39 на улице Тимирязева, а затем начали громить автомобиль на глазах у сотрудников полиции. Видео происшествия появилось в группе «Инцидент Нижний Тагил» во Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, заметив, что водитель и пассажир не пристегнуты ремнями безопасности. Уходя от погони, водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в угол дома.
За рулем «Жигулей» находился 16-летний подросток, который купил автомобиль с рук и не имел никаких документов на транспортное средство. Полицейские выяснили, что автомобиль снят с регистрационного учета в 2015 году, поэтому не стали останавливать подростков, когда те решили разгромить машину.
Видео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Позже автомобиль эвакуировали. На водителя составили протокол об административном нарушении, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
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