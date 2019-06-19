Тагильские подростки на ВАЗ въехали в дом и разгромили машину на глазах у полиции

Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль, заметив, что водитель и пассажир не пристегнуты ремнями безопасности. Уходя от погони, водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в угол дома.

За рулем «Жигулей» находился 16-летний подросток, который купил автомобиль с рук и не имел никаких документов на транспортное средство. Полицейские выяснили, что автомобиль снят с регистрационного учета в 2015 году, поэтому не стали останавливать подростков, когда те решили разгромить машину.

Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил»