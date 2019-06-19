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#домахорошо
Тагильские подростки на ВАЗ въехали в дом и разгромили машину на глазах у полиции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильские подростки на ВАЗ въехали в дом и разгромили машину на глазах у полиции

Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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