Троих россиян подозревают в причастности к крушению Boeing МН17
Сегодня, 17:35ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Семьям жертв пострадавших назвали имена подозреваемых в крушении самолета Boeing 777 над Донбассом. Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец, сообщают РИА Новости.
Гиркину, Пулатову, Дубинскому и Харченко предъявят обвинение, связанные с доставкой установки ЗРК «Бук», сбившей самолет. Начало судебного процесса запланировано на 9 марта 2020 года.
В России выводы следствия назвали голословными.
Напомним, рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.
Следственную группу возглавляют специалисты из Нидерландов. В докладе ССГ говорится, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «БУК», привезенным из России. После катастрофы, по версии следствия, установку вернули обратно.
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