Троих россиян подозревают в причастности к крушению Boeing МН17

Гиркину, Пулатову, Дубинскому и Харченко предъявят обвинение, связанные с доставкой установки ЗРК «Бук», сбившей самолет. Начало судебного процесса запланировано на 9 марта 2020 года.

В России выводы следствия назвали голословными.

Напомним, рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек.