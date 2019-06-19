В Серове за поджог мемориала ВОВ оштрафовали родителей мальчиков
В Серове двое мальчиков подожгли венки у Вечного огня, от чего обгорели плитка и памятник. Их родителей оштрафовали на 300 рублей, сообщает газета «Глобус».
Территориальная комиссия Серова по делам несовершеннолетних привлекла к административной ответственности родителей мальчиков. Штраф был выписан за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Председатель комиссии Ольга Набиуллина отметила, что низкая сумма штрафов назначена из-за того, что матери мальчиков готовы возместить ущерб. Действия детей оценили в 800 тысяч рублей. Какую часть этой суммы возместят родители, решит мэрия города.
Набиуллина сказала, что комиссия поможет матерям найти занятие для мальчиков на лето.
Мамы согласны с тем, что они виноваты. Мы их направили в Центр помощи семье и детям. Потому что мамам зачастую не хватает педагогических знаний. Одна из мам в одиночку воспитывает двоих детей, у второй — есть сожитель, сказала председатель.
Напомним, пожар произошел вечером 11 июля. Виновников нашли по камерам видеонаблюдения.