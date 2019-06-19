В Свердловской области на территории воинской части загорелся склад
Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: Е1.ru
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Вечером 19 июня на территории воинской части, расположенной под Ревдой, произошел пожар, пишет Е1.
В ЦВО сообщили, что загорелась крыша склад, на котором хранилось военное имущество. Также сообщается, что на складе не было боеприпасов. Пострадавших нет.
К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Участок задымления локализован. Идет проливка помещения, пояснили в ЦВО.
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