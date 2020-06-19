Сгорело почти четыре гектара: в Башкарском лесничестве произошел лесной пожар
Сегодня, 16:48ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вчера, 18 июня, на территории Башкарского участкового лесничества был ликвидирован лесной пожар, сообщает ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 7.30 утра поступило сообщение о лесном пожаре. На момент обнаружения площадь возгорания составляла 1,8 гектара, но уже через два часа его площадь увеличилась вдвое, чему поспособствовал ветер. К 10.00 утра пожар был полностью ликвидирован.
В настоящее время проводится проверка по факту пожара для установления причины возгорания.
Напомним, что на территории Свердловской области всё ещё действует особый противопожарный режим, введенный постановлением Правительства Свердловской области.
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