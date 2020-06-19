Сгорело почти четыре гектара: в Башкарском лесничестве произошел лесной пожар

В 7.30 утра поступило сообщение о лесном пожаре. На момент обнаружения площадь возгорания составляла 1,8 гектара, но уже через два часа его площадь увеличилась вдвое, чему поспособствовал ветер. К 10.00 утра пожар был полностью ликвидирован.