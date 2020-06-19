Сотрясение мозга: в Нижнем Тагиле в Парке культуры на 11-летнюю девочку упали качели
Вчера вечером в Нижнем Тагиле в Парке культуры на Тагилстрое на девочку упали качели, сообщили TagilCity.ru очевидцы происшествия.
По словам очевидцев, девочка качалась с друзьями на качелях. В какой-то момент железная цепь оборвалась и качели вместе с остальными детьми упали прямо на ребенка. От шока девочка потеряла сознание. Проходившие мимо знакомые семьи вызвали скорую помощь, а также позвонили матери ребенка. В результате девочку увезли в больницу с сотрясением головного мозга.
Как рассказал TagilCity.ru заместитель главы Тагилстроевского района Геннадий Классен, качели находятся в ведении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Парк находится на балансе «Службы заказчика городского хозяйства». Мы, конечно, тоже в парке бываем, за порядком следим, но все оборудование, досмотры — в их ведении. Парк последний раз был реконструирован в 2005 году. Ну, и соответственно эти качели… Карусели там вообще демонтированы, там их было пять ромашек. В свое время я тоже занимался реконструкцией парка. Оборудование уже 15 лет стоит. Оно требует ремонта,рассказал TagilCity.ru Геннадий Классен.
Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил Парк культуры на Тагилстрое. Он сообщил, что в 2021 году планируется начать его реконструкцию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Он рассказал, что работы будут разбиты на несколько этапов. Сначала будет сделан проект центральной части у входа. Кроме того, планируется восстановить фонтан, а также обустроить современную игровую и спортивную зоны.