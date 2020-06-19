Троим тагильчанам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу игрового автомата

В ночное время в дежурную часть полиции поступило сообщение, что около продуктового магазина, у дома на улице Карла Либкнехта трое мужчин волокут предмет, напоминающий по форме и габаритам игровой терминал.

На место выехали сотрудники полиции, находившиеся неподалеку. Там они обнаружили терминал. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что молодые люди взломали у магазина на улице Карла Либкнехта входные двери. Полицейскими были изъяты отпечатки пальцев для проведения экспертизы на причастность задержанных к преступлению.

В ходе проводимых мероприятий были задержаны двое молодых людей 19 и 21 года. Первый ранее к ответственности не привлекался, а второй уже был судим за кражу.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе дачи объяснений молодые люди сознались, что действовали втроем. Позднее был задержан третий 22-летний подозреваемый ранее судимый за преступление имущественного характера.

Юноши сознались в совершенном преступлении и дали признательные показания. В общей сложности от их действий ущерб составил 30 тысяч рублей.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Самое большое наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.