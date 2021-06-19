250 тысяч украла екатеринбурженка с карты выпившего приятеля

Девушка, отдыхавшая со своим кавалером в баре на улице Малышева, одолжила его карточку, чтобы заплатить за алкоголь, а после обналичила её на 250 тысяч рублей, надеясь, что протрезвевший спутник спишет это на собственные траты.

По словам 37-летнего потерпевшего, он отдыхал со своей девушкой в баре, когда она попросила его кредитку, чтобы купить коктейль. Мужчина отдал ей карточку и назвал свой пин-код, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл спросить её обратно. Через некоторое время пара отправилась домой к потерпевшему. Мужчина был в таком состоянии, что, едва добравшись до квартиры, лег спать. А нисколько не утомившаяся дамочка, напротив — вернулась в бар и продолжила отдыхать за его счет, рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Злоумышленница также посетила несколько банкоматов, совершив около 50 списаний с карты потерпевшего. После возвращения домой к своему приятелю, она оставила карточку на тумбочке, считая, что, протрезвев, её кавалер всё спишет на собственные расходы. На данный момент преступнице грозит уголовная ответственность по части третьей ст. 158 УК РФ за хищение имущества в крупном размере с лишением свободы сроком вплоть до шести лет. Напомним, что аналогичным образом 3 февраля екатеринбуржец украл 20 тысяч у тяжелобольного пациента. Находясь вместе с ним в больнице, он периодически брал мобильный телефон соседа для просмотра фильмов и звонков, так как не имел собственного гаджета. Увидев состояние банковского счета потерпевшего, злоумышленник решил обналичить 20 тысяч. 20 тысяч украл через телефон тяжелобольного пациента злоумышленник в Екатеринбурге

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