Байкер в Екатеринбурге влетел в четыре иномарки и попал в больницу

По данным ИА «Уральский меридиан» не справившийся с управлением мотоцикла водитель въехал в стоящие автомобили Hyundai, Mercedes, Honda и Chevrolet.
С места аварии 40-летнего байкера госпитализировали в горбольницу № 36, рассказали в пресс-центре городской Госавтоинспекции.
Водителю мотоцикла диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом левой кисти и черепно-мозговую травму. Дальнейшая информация об его состоянии не поступала.
Напомним, что 17 июня мужчина на каршеринговым Hyundai Solaris на запрещающий сигнал светофора продолжил движение и сбил велосипедиста в Екатеринбурге.