Байкер в Екатеринбурге влетел в четыре иномарки и попал в больницу

Мотоциклист столкнулся с четырьмя иномарками 18 июня на улице Красноселья в Екатеринбурге. Байкер потерял управление, в результате чего произошла авария.

По данным ИА «Уральский меридиан» не справившийся с управлением мотоцикла водитель въехал в стоящие автомобили Hyundai, Mercedes, Honda и Chevrolet. С места аварии 40-летнего байкера госпитализировали в горбольницу № 36, рассказали в пресс-центре городской Госавтоинспекции. Водителю мотоцикла диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом левой кисти и черепно-мозговую травму. Дальнейшая информация об его состоянии не поступала. Напомним, что 17 июня мужчина на каршеринговым Hyundai Solaris на запрещающий сигнал светофора продолжил движение и сбил велосипедиста в Екатеринбурге. Мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста и напился в Екатеринбурге

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