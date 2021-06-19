Байкер в Екатеринбурге влетел в четыре иномарки и попал в больницу

Байкер в Екатеринбурге влетел в четыре иномарки и попал в больницу
Байкер в Екатеринбурге влетел в четыре иномарки и попал в больницу
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Мотоциклист столкнулся с четырьмя иномарками 18 июня на улице Красноселья в Екатеринбурге. Байкер потерял управление, в результате чего произошла авария.

По данным ИА «Уральский меридиан» не справившийся с управлением мотоцикла водитель въехал в стоящие автомобили Hyundai, Mercedes, Honda и Chevrolet.

С места аварии 40-летнего байкера госпитализировали в горбольницу № 36, рассказали в пресс-центре городской Госавтоинспекции.

Водителю мотоцикла диагностировали сотрясение головного мозга, открытый перелом левой кисти и черепно-мозговую травму. Дальнейшая информация об его состоянии не поступала.

Напомним, что 17 июня мужчина на каршеринговым Hyundai Solaris на запрещающий сигнал светофора продолжил движение и сбил велосипедиста в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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