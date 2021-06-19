Бездомные собаки загрызли 13 кур в Нижнем Тагиле

С кровавого месива началось наше утро. Сегодня в 4:00 на частную территорию зашла огромная стая бездомных собак, разломала ограждение для кур и в куски изорвала 13 домашних кур. Собаки из смешанной стаи, большие и маленькие, истребили на маминых глазах весь наш курятник. Когда она закричала, то собаки убежали к пруду, сообщила редакции АН «Между строк» дочь пострадавшей хозяйки животных Екатерина.
Как утверждает очевидица, их дом сейчас находится в процессе стройки, потому вход на участок остаётся открытым для строительной техники. Половину растерзанных птиц собаки съели на месте, другую половину уволокли с собой.
Вопрос по бездомным собакам остаётся в городе открытым. Нужно принимать меры, говорит Екатерина.
Напомним, что 17 июня на заседании Свердловского правительства принят проект об отлове бездомных собак и их содержании в приютах. В каждом управленческому округе до 2026 должны быть созданы приюты для животных.