Бездомные собаки загрызли 13 кур в Нижнем Тагиле

Бездомные собаки загрызли 13 кур в Нижнем Тагиле
Бездомные собаки загрызли 13 кур в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: pixabay.com
Стая бродячих собак забралась на частную территорию на Старой Гальянке и поживилась 13 курами.

С кровавого месива началось наше утро. Сегодня в 4:00 на частную территорию зашла огромная стая бездомных собак, разломала ограждение для кур и в куски изорвала 13 домашних кур. Собаки из смешанной стаи, большие и маленькие, истребили на маминых глазах весь наш курятник. Когда она закричала, то собаки убежали к пруду, сообщила редакции АН «Между строк» дочь пострадавшей хозяйки животных Екатерина.

Как утверждает очевидица, их дом сейчас находится в процессе стройки, потому вход на участок остаётся открытым для строительной техники. Половину растерзанных птиц собаки съели на месте, другую половину уволокли с собой.

Вопрос по бездомным собакам остаётся в городе открытым. Нужно принимать меры, говорит Екатерина.

Напомним, что 17 июня на заседании Свердловского правительства принят проект об отлове бездомных собак и их содержании в приютах. В каждом управленческому округе до 2026 должны быть созданы приюты для животных.

Сюжеты:
Екатеринбург
собакибродячие собаки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы