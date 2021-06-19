Часть фасада рухнула на припаркованные автомобили на Восточном рынке в Нижнем Тагиле

По их словам, инцидент случился 18 июня, около 15.00. В результате обвала механические повреждения получили три припаркованных машины. Также очевидцы отметили, что предупреждения об опасности или ограждения на месте происшествия не было, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».