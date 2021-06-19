Часть фасада рухнула на припаркованные автомобили на Восточном рынке в Нижнем Тагиле

Часть фасада рухнула на припаркованные автомобили на Восточном рынке в Нижнем Тагиле
Часть фасада рухнула на припаркованные автомобили на Восточном рынке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: группа «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте»
Фасад обвалился на Восточном рынке в Нижнем Тагиле. Из-за этого пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщили свидетели происходящего.

По их словам, инцидент случился 18 июня, около 15.00. В результате обвала механические повреждения получили три припаркованных машины. Также очевидцы отметили, что предупреждения об опасности или ограждения на месте происшествия не было, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Когда я подъехала, там уже все бегали в панике. Повезло, что люди не пострадали,подчеркнул свидетель.

Фото:группа «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

Напомним, 8 июня стало известно, что в Челябинске в многоквартирном двухэтажном жилом доме обрушилась стена. Жильцы не пострадали, так как были расселены на период проведения капремонта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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