Два водителя погибли в ДТП под Нижним Тагилом

Смертельная авария произошла в ночь на 19 июня под Нижней Турой. На шоссе столкнулись автомобиль ГАЗ-22177 и иномарка Fiat Ducato. Оба водителя скончались сразу же на месте ДТП.

По данным ГИБДД Свердловской области, ДТП произошло в результате того, что автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу. 46-летний пассажир, находящийся в этой машине, остался жив и госпитализирован с травмами различной степени тяжести в Нижнетуринскую больницу. На данный момент известно, что 58-летний водитель автомобиля ГАЗ возвращался из Ивделя в Нижний Тагил. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Напомним, что в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте в ДТП 17 июня пострадала 52-летняя пассажирка. Две иномарки столкнулись около 10:00 вечера, так как водитель Kia Venga не убедилась в безопасности выезда с улицы Новаторов. Женщина-пассажир пострадала в ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

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