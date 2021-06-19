Двух тонущих в реке детей спас участковый в Сухом Логу

В тот момент дети уже уходили головой под воду. Тогда участковый побежал в реку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. В результате лейтенант Андрей Девяшин сначала вытащил одного школьника, передал его стажеру Максиму Ширикалову, а после второго. Детей отвели к находящимся вблизи родителям.