Двух тонущих в реке детей спас участковый в Сухом Логу

Двух тонущих в реке детей спас участковый в Сухом Логу
Двух тонущих в реке детей спас участковый в Сухом Логу
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Участковый и стажер отдела полиции спасли двух 10-летних школьников, тонущих в реке в Сухом Логу. Сотрудники полиции заметили несовершеннолетних, когда патрулировали берег реки Пышмы.

В тот момент дети уже уходили головой под воду. Тогда участковый побежал в реку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. В результате лейтенант Андрей Девяшин сначала вытащил одного школьника, передал его стажеру Максиму Ширикалову, а после второго. Детей отвели к находящимся вблизи родителям.

Напомним, 6 июня в парке НТМК в Нижнем Тагиле чуть не утонула 9-летняя девочка. Гуляя с другом, они решили искупаться, при этом, не умея плавать. Девочку сбило течением, и она начала захлебываться. Школьницу спас один из очевидцев происшествия.

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