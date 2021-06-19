Горит кавказское кафе на уральской трассе

Дым от пожара в кафе кавказской кузни «Караван» на Павловской 42 затянул весь Серовский тракт. Площадь в огне составляет около ста квадратных метров.

В 10:42 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия пожарных кафе было закрыто, людей внутри здания не было, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Пожарные также эвакуировали из здания 2 газовых баллона, чтобы избежать взрывоопасной ситуации. К 11:42 огонь удалось локализовать. На данный момент на месте пожара работают 5 единиц техники и 21 сотрудник пожарной безопасности. Напомним, что несмотря на пришедшую в Екатеринбург прохладу, пожаров и возгораний не становиться меньше. На данный момент пожарные службы оперативно тушат огонь в «Денежкином заповеднике», который охватил практически 50 га земли. Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» выросла почти в 10 раз

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