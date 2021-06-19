Площадь пожара в заповеднике «Денежкин камень» выросла почти в 10 раз

Вторые сутки спецслужбы борются с огнем в заповеднике на севере Свердловской области, но из-за сильного ветра охватывающее его пламя распространяется стремительно. Охваченная огнём площадь увеличилась с 6,2 га до 50 га.

На данный момент на месте оперативно работают 37 человек, состоящих на службе в заповеднике «Денежкин Камень», Уральской базе авиационной охраны и МЧС. Однако специалисты отмечают, что сильный ветер не менее 12 метров в секунду, а также сухая лестная подстилка, которая быстро загорается, не позволяют спецслужбам взять огонь в кольцо. Отмечается, что открытый огонь высотой доходит до полутора-двух метров. МЧС наращивает свои силы. Сейчас готовятся выехать на КамАЗе из Ивделя еще пять человек, и уже сегодня вечером они будут в базовом лагере. Сегодня будут продолжены работы по тушению с помощью ранцевых лесных огнетушителей и прокладке минерализованной полосы, заявили в пресс-службе заповедника. Напомним, что Пожар в заповеднике "Денежкин камень" начался ночью 18 июня предположительно в результате удара молнии. Несколько дней до этого на территории заповедника действовало предупреждение 5 класса пожарной опасности по погодным условиям. Пожар начался на территории уральского заповедника «Денежкин камень»

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