С кладбищ Нижнего Тагила неизвестные выносят металлические ограды

Мы пришли на кладбище «Пихтовые горы» и увидели, что оградки у могил наших родственников нет. Обратились к смотрящему, он сказал, что территория кладбища не охраняется и что ничем помочь не может. Нам пришлось обтянуть земельный участок лентой,рассказал он.