Уральцы на Porshe украли три бутылки ликера из магазина «Красное и белое»

Двое мужчин в Екатеринбурге украли алкоголь из магазина "Красное и белое" на Белинского, 120. Неудачливых воров, не нашедших денег на спиртное, зафиксировала камера видеонаблюдения.

16 июня двоих «покупателей», прибывших в магазин на Porshe, зафиксировала камера видеонаблюдения, когда один из них выносил бутылки ликера Jagermeister, а второй оставался на кассе. При этом первому злоумышленнику пришлось делать несколько заходов, потому что одной бутылки спиртного им показалось мало. Он зашел со своим товарищем, его товарищ покупал, а тот вынес три бутылки ликера, «забыв заплатить»,рассказал E1.RU администратор магазина Максим. Пропажу обнаружили только несколько дней спустя в процессе локальной ревизии. Ущерб магазину оценивается в 1 166,67 рублей. Администрация магазина планирует обратиться в полицию, предоставляя в качестве доказательства записи с камер, на которых отчетливо видно, как один из мужчин запихивает в штаны бутылку алкоголя и уходит из магазина, пока его напарник отвлекает кассира. Напомним, что правоохранительные органы задержали несколько тагильчан, стабильно обворовавших магазины Верхней Салды. Злоумышленники несколько раз наведывались на склады и выносили картон, в надежде, что его пропажу никто не обнаружит. Банда тагильчан обворовывала сетевые магазины Верхней Салды

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