Автоавария произошла на мосту в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом

Автоавария произошла на мосту в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом
Автоавария произошла на мосту в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:37ПроисшествияРинат КамалиевФото: TagilCity.ru
Протяженный затор в двух направлениях движения образовался в районе села Николо-Павловское Горноуральского городского округа Свердловской области в связи со столкновением двух иномарок 19 июня.

Машины стоят в пробках длиной до 3 км как по направлению из Нижнего Тагила в Екатеринбург, так и из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Ситуация связана с ДТП на мосту через реку Шайтанка. Там столкнулись светлая Honda с киргизскими номерами и синий Hyundai.

ДТП на мосту в селе Николо-Павловское, 19 июня 2022

Столкнувшиеся легковушки стоят на правой полосе в сторону уральской столицы. Обе машины получили механические повреждения. По состоянию на 17:20 по местному времени, сотрудников ГИБДД на месте происшествия не было. Регулировкой движения занимались пожарные.

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