Автоавария произошла на мосту в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом

Машины стоят в пробках длиной до 3 км как по направлению из Нижнего Тагила в Екатеринбург, так и из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Ситуация связана с ДТП на мосту через реку Шайтанка. Там столкнулись светлая Honda с киргизскими номерами и синий Hyundai.
Столкнувшиеся легковушки стоят на правой полосе в сторону уральской столицы. Обе машины получили механические повреждения. По состоянию на 17:20 по местному времени, сотрудников ГИБДД на месте происшествия не было. Регулировкой движения занимались пожарные.