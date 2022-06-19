Директор института физкультуры УрФУ лишен звания мастера спорта

Напомним, что ранее сообщалось, что точные причины задержания спортсмена неизвестны. Однако в прошлом во время чемпионата мира по боксу AIBA (три года назад) организаторы недоплатили подрядным организациям 47 млн рублей. В то время главой оргкомитета был Евгений Шурманов.