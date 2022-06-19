Директор института физкультуры УрФУ лишен звания мастера спорта

Директор института физкультуры УрФУ лишен звания мастера спорта
Директор института физкультуры УрФУ лишен звания мастера спорта
Сегодня, 13:49ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Мастера спорта по боксу и педагога УрФУ из Екатеринбурга лишили почетного звания из-за задержания по уголовной статье.

Директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова лишили звания мастера спорта, сообщается в приказе Министерства спорта Российской Федерации.

Данным званием мужчина обладал по боксу. Это звание он получил в мае 2006 года приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту.

Отмечается, что Евгения Шурманова арестовали 17 июня в срок до 8 августа. Его обвиняют по ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник, для коллег задержание спортсмена не стало неожиданным. Коллеги отметили, что мужчина «действовал по мутным схемам», и что они подозревали, что дело идет к задержанию.

Напомним, что ранее сообщалось, что точные причины задержания спортсмена неизвестны. Однако в прошлом во время чемпионата мира по боксу AIBA (три года назад) организаторы недоплатили подрядным организациям 47 млн рублей. В то время главой оргкомитета был Евгений Шурманов.

Сюжеты:
Новости УрФО
задержаниезваниемастер спортаЕкатеринбург#2
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