Двое мужчин на иномарках устроили стрельбу из-за собаки в поселке Чистые росы

Известно, что приезжий мужчина, который не является жителем дома, сделал замечание хозяину пса. Тот ушел и спустя время приехал в компании друзей с пистолетами, сообщает Е1 со ссылкой на рассказ свидетеля инцидента.
Он открыл огонь по дому, вытащил нагрубившего ему работника, приставил ружье к животу и пригрозил пристрелить,рассказал очевидец.
Соседи вызвали правоохранителей. Приехавшие машины распугали хулиганов.
В полиции рассказали, что во время перестрелки никто не был ранен, также никто не погиб. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.
Водителей обеих машин вычислили. Это ранее судимые жители региона. Одного судили за убийство, другого – за превышение полномочий и разбой. Одного сумели задержать, а второго разыскивают.
У задержанного мужчины изъяли ружье марки ТОЗ-34 и саблю. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством».