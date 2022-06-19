Двое мужчин на иномарках устроили стрельбу из-за собаки в поселке Чистые росы

Двое мужчин на иномарках устроили стрельбу из-за собаки в поселке Чистые росы
Двое мужчин на иномарках устроили стрельбу из-за собаки в поселке Чистые росы
Сегодня, 14:48ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В коттеджном поселке Чистые росы 18 июня мужчина начал стрелять по прохожему из-за собаки.

Известно, что приезжий мужчина, который не является жителем дома, сделал замечание хозяину пса. Тот ушел и спустя время приехал в компании друзей с пистолетами, сообщает Е1 со ссылкой на рассказ свидетеля инцидента.

Он открыл огонь по дому, вытащил нагрубившего ему работника, приставил ружье к животу и пригрозил пристрелить,рассказал очевидец.

Соседи вызвали правоохранителей. Приехавшие машины распугали хулиганов.

В полиции рассказали, что во время перестрелки никто не был ранен, также никто не погиб. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Водителей обеих машин вычислили. Это ранее судимые жители региона. Одного судили за убийство, другого – за превышение полномочий и разбой. Одного сумели задержать, а второго разыскивают.

У задержанного мужчины изъяли ружье марки ТОЗ-34 и саблю. Возбуждено дело по статье «Угроза убийством».

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