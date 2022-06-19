Массовая драка произошла около скандального бара в Екатеринбурге

Около одного из баров на улице Тургенева в Екатеринбурге подрались несколько мужчин.

Около одного из баров Екатеринбурга произошла массовая драка. ЧП произошло около заведения «Че почем» на Тургенева, 1, пишет Е1. Причина драки неизвестна. По словам очевидцев, на место приезжала полиция и скорая. По словам жителям, драки у этого места – не редкость. Жители соседних домов сняли инцидент на видео. Они добавили, что, когда здесь по ночам случаются подобные драки, уснуть невозможно. В полиции отметили, что некоторых участников драки доставили в отделение. Все мужчины сказали, что никаких претензий к друг другу не имеют. Также они отказались подавать заявления и проходить седмедосвидетельстивование. По итогам разбирательства сотрудники МВД примут решение.

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