Массовая драка произошла около скандального бара в Екатеринбурге

Около одного из баров Екатеринбурга произошла массовая драка. ЧП произошло около заведения «Че почем» на Тургенева, 1, пишет Е1.
Причина драки неизвестна. По словам очевидцев, на место приезжала полиция и скорая. По словам жителям, драки у этого места – не редкость.
Жители соседних домов сняли инцидент на видео. Они добавили, что, когда здесь по ночам случаются подобные драки, уснуть невозможно.
В полиции отметили, что некоторых участников драки доставили в отделение. Все мужчины сказали, что никаких претензий к друг другу не имеют.
Также они отказались подавать заявления и проходить седмедосвидетельстивование. По итогам разбирательства сотрудники МВД примут решение.