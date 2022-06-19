В Березовском мужчина напал с ножом на покупателей магазина

В Березовском мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета и попал на камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал один из покупателей, пишет Е1.
По словам мужчины, злоумышленник бежал, держа в руке нож и пытался кидаться на покупателей. Также он сказал, что одного человека ему удалось ранить. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника теперь разыскивает полиция.
ЧП произошло на ул. Мира, 2а. В полиции подтвердили, что подобный инцидент был. Он произошел ночью в ходе конфликта двух мужчин. В результате ссоры ранения получил 24-летний местный житель. В полиции добавили, что оба мужчины на момент конфликта находились в нетрезвом состоянии.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП и ищут второго конфликтующего.