В Березовском мужчина напал с ножом на покупателей магазина

В Березовском мужчина напал с ножом на покупателей магазина
В Березовском мужчина напал с ножом на покупателей магазина
Сегодня, 11:22ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Березовском двое мужчин начали конфликт в супермаркете, в ходе которого один ранил другого ножом.

В Березовском мужчина напал с ножом на покупателей супермаркета и попал на камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал один из покупателей, пишет Е1.

По словам мужчины, злоумышленник бежал, держа в руке нож и пытался кидаться на покупателей. Также он сказал, что одного человека ему удалось ранить. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника теперь разыскивает полиция.

ЧП произошло на ул. Мира, 2а. В полиции подтвердили, что подобный инцидент был. Он произошел ночью в ходе конфликта двух мужчин. В результате ссоры ранения получил 24-летний местный житель. В полиции добавили, что оба мужчины на момент конфликта находились в нетрезвом состоянии.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП и ищут второго конфликтующего.

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