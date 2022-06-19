В полиции рассказали подробности поножовщины в пивной лавке Березовского

В полиции рассказали подробности поножовщины в пивной лавке Березовского
В полиции рассказали подробности поножовщины в пивной лавке Березовского
Сегодня, 12:38ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В магазине Березовского мужчина порезал щеку своего оппонента.

В Березовском в пивном ларьке произошла поножовщина, в ходе которой один мужчина ранил другого. 25-летнего пострадавшего отвезли в больницу, пишет Е1.

В полиции раскрыли подробности этого инцидента. Оказалось, что оппонента злоумышленник успел ранить в щеку. Полицейские полагают, что конфликтующие были пьяными.

Известно, что до встречи в ларьке, мужчины не были знакомы. В полиции проводят расследование. Нападавшего все еще не нашли, поиски продолжаются. Сам инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.

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магазинножпоножовщина#2
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