В полиции рассказали подробности поножовщины в пивной лавке Березовского

В Березовском в пивном ларьке произошла поножовщина, в ходе которой один мужчина ранил другого. 25-летнего пострадавшего отвезли в больницу, пишет Е1.
В полиции раскрыли подробности этого инцидента. Оказалось, что оппонента злоумышленник успел ранить в щеку. Полицейские полагают, что конфликтующие были пьяными.
Известно, что до встречи в ларьке, мужчины не были знакомы. В полиции проводят расследование. Нападавшего все еще не нашли, поиски продолжаются. Сам инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.