Жилой дом затопило после дождя в Екатеринбурге

Жилой дом затопило после дождя в Екатеринбурге
Жилой дом затопило после дождя в Екатеринбурге
Сегодня, 12:58ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Последние этажи одного из домов Екатеринбурга затопило после дождя.

Многоквартирный дом затопило после дождя в Екатеринбурге. Строение расположено на улице Шейнкмана, 102, пишет Е1.

По словам жителей, вода стала стекать по потолку и стенам их квартир. Местные утверждают, что подобное происходит у них регулярно во время дождя или в периоды таяния снежных покровов.

Также жильцы утверждают, что неоднократно жаловались на эту проблему в УК «Стандарт», но до сих пор ситуация не разрешена.

Жители сообщают, что, как правило, протекают верхние этажи дома. Так как управляющая компания им не помогла, они планируют написать обращение в прокуратуру.

В самой УК утверждают, что на заявки реагируют: после потопов выезжают на место и обследуют здание.

Сюжеты:
Новости УрФО
крышадождьпроливной дождьЕкатеринбург#2
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