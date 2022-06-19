Жилой дом затопило после дождя в Екатеринбурге

Многоквартирный дом затопило после дождя в Екатеринбурге. Строение расположено на улице Шейнкмана, 102, пишет Е1.
По словам жителей, вода стала стекать по потолку и стенам их квартир. Местные утверждают, что подобное происходит у них регулярно во время дождя или в периоды таяния снежных покровов.
Также жильцы утверждают, что неоднократно жаловались на эту проблему в УК «Стандарт», но до сих пор ситуация не разрешена.
Жители сообщают, что, как правило, протекают верхние этажи дома. Так как управляющая компания им не помогла, они планируют написать обращение в прокуратуру.
В самой УК утверждают, что на заявки реагируют: после потопов выезжают на место и обследуют здание.