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Личность погибшего человека в ДТП со скутером в Нижнем Тагиле установлена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Личность погибшего человека в ДТП со скутером в Нижнем Тагиле установлена

19 июля 2012, 11:25Происшествия
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