Личность погибшего человека в ДТП со скутером в Нижнем Тагиле установлена
19 июля 2012, 11:25Происшествия
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В Отделении пропаганды Нижнетагильского ГИБДД рассказали, что погибшим во вчерашней аварии оказался не 22-25-летний молодой человек, а 36-летний мужчина.
Личность человека установили его родственники. В ГИБДД рассказывают, что стаж вождения мужчины неизвестен, потому что для вождения скутера не нужны водительские права. Между тем правоохранители продолжают устанавливать причины произошедшего, но конкретных результатов пока нет.
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