В Нижнем Тагиле поймали угонщика КАМАЗа

Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, нарушителя пришлось преследовать. Законные требования остановиться водитель игнорировал, даже попытался скрыться. Однако на большегрузной машине этого сделать ему не удалось. Он врезался в забор жилого дома по улице Кирпичной, 43.