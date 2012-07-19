В Нижнем Тагиле поймали угонщика КАМАЗа
19 июля 2012, 13:00Происшествия
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36-летний житель Нижнего Тагила угнал КАМАЗ-5320 еще 17 июля. Машина находилась по адресу ул. Геодезистов, 1. Почти в течение суток сотрудники ГИБДД разыскивали машину, и вчера она была найдена.
Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, нарушителя пришлось преследовать. Законные требования остановиться водитель игнорировал, даже попытался скрыться. Однако на большегрузной машине этого сделать ему не удалось. Он врезался в забор жилого дома по улице Кирпичной, 43.
Мужчина дал признательные показания, и будет осужден за угон транспортного средства.
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