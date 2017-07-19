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5-летний ребёнок погиб в Нижнем Тагиле: он выпал из открытого окна 5-ого этажа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5-летний ребёнок погиб в Нижнем Тагиле: он выпал из открытого окна 5-ого этажа

19 июля 2017, 11:30ПроисшествияЕкатерина Малых
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