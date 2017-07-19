5-летний ребёнок погиб в Нижнем Тагиле: он выпал из открытого окна 5-ого этажа

В силу естественной любознательности детей, окна представляют для них серьёзную опасность, особенно учитывая то, что открыть современное пластиковое окно даже для маленького ребёнка не представляет сложности.

На момент выпадения ребёнка из окна в квартире с ним находился мужчина. Следственный комитет проводит проверку этого инцидента.

Подробно об обстоятельствах выпадения мы пока распространяться не будем, поскольку проводим проверку. Проверка пока начата, установлено, что ребёнок выпал из окна. Дома находился мужчина. По результатам проверки будет принято решение. Ребёнок, конечно, не выжил сообщили редакции TagilCity.ru в Следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила.

Результаты проверки станут известны позже.

В связи с данным инцидентов полиция Нижнего Тагила не оставлять детей без присмотра и установить специальные защитные устройства на окна.

Огромная просьба обеспечить на окнах наличие специальных запирающих устройств, которые будут препятствовать свободному открыванию окон детьми рекомендует пресс-служба УВД Нижнего Тагила.