Автобус ПАЗ сгорел в Нижнем Тагиле: причина возгорания устанавливается (ФОТО, ВИДЕО)

Автобус ПАЗ модели 3204 сгорел близ жилого дома по адресу ул. Землячки, 15. Пламя охватило моторный отсек и салон автобуса. Площадь пожара составила около 14 кв. м. В его тушении принимали участие пожарные 12 и 36 пожарных частей, а также специальная техника в количестве двух единиц. Работают дознаватели, причина возгорания устанавливается рассказали журналистам TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности по городу Нижний Тагил.