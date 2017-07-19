Холодный и жаркий июль: аномальная погода стала причиной гибели людей в Аргентине и Японии
19 июля 2017, 12:20Происшествия
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Июль для жителей Аргентины и Японии выдался очень неприятным.
Для Аргентины июль считается самым холодным месяцем в году. Однако в этот раз погода оказалась куда жестче. Из-за сильных холодов четверо человек погибли. Еще двое умерли от отравления угарным газом. Они пытались согреться, пишет ТАСС.
В Японии противоположная ситуация – сильная жара. Так, на прошлой неделе в стране восходящего солнца от жары погибло 6 человек. В этот же период в больницы страны было доставлено больше 7 600 человек с признаками теплового удара.
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