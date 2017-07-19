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Холодный и жаркий июль: аномальная погода стала причиной гибели людей в Аргентине и Японии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Холодный и жаркий июль: аномальная погода стала причиной гибели людей в Аргентине и Японии

19 июля 2017, 12:20Происшествия
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