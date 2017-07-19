Наезд на мужчину на пешеходном переходе произошел в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Пострадавшим оказался молодой человек 1990 г.р. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозами ушиб голеностопа и спины, а также рваной раной плеча он госпитализирован в больницу. Степень вины обоих участников дорожного движения установят сотрудники ГИБДД.