Наезд на мужчину на пешеходном переходе произошел в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
19 июля 2017, 09:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районе 18 июля в вечернее время произошел наезд на пешехода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел на ул. Перова. Водитель автомашины марки «Фольксваген» допустил наезд на пешехода.
Пострадавшим оказался молодой человек 1990 г.р. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С диагнозами ушиб голеностопа и спины, а также рваной раной плеча он госпитализирован в больницу. Степень вины обоих участников дорожного движения установят сотрудники ГИБДД.
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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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