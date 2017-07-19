Рабочий погиб под колёсами автогрейдера на объекте ЕВРАЗа

Рабочий - водитель БелАЗа, как стало известно журналистам TagilCity.ru, погиб под колёсами автогрейдера на объекте «Распадская-Коксовая» близ города Междуреченск на Кузбассе.

Водитель БелАЗа занимался вывозом горной породы с участка открытых разработок АО «Распадская-Коксовая». По окончании смены мужчина оставил самосвал в специально отведённом месте и пошёл пешком в сторону контрольно-пропускного пункта. Из-за поднятой на технологической дороге пыли, двигавшийся на встречу водитель автогрейдера не заметил мужчину и допустил наезд. В результате наезда водитель самосвала получил тяжёлые травмы головы, грудной клетки и внутренних органов, от которых скончался.

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту трагедии.

На место происшествия выезжали сотрудники следственного комитета. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение рассказали журналистам TagilCity.ru в Следственном отделе по городу Междуреченск Кемеровской области.

Представители ЕВРАЗа подчеркнули, что несчастный случай произошёл с представителем подрядной организации, работающей на объекте.

Несчастный случай произошел с сотрудником подрядной организации. Выражаем соболезнование семье пострадавшего. Ведется расследование ответили на запрос TagilCity.ru сотрудники пресс-службы «Распадской угольной компании» ЕВРАЗа.

Напомним, ЕВРАЗ является транснациональной корпорацией, производственные объекты которой находятся как в нескольких городах России, так и в других странах мира. Основным бенефициаром компании является Роман Абрамович.

Несчастные случаи происходили и на производственных мощностях ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле. В начале 2016 года в отделе дистилляции смолы №2 коксохимического производства был найден мёртвым рабочий 1992 г.р.